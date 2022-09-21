YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:38

Restoranın çatısı alev alev yandı

Düzce'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:38
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Restoranın çatısı alev alev yandı

Yangın Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde yer alan bir restorantın çatısında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, restoranın baca kısmında çıkan kıvılcımlar gerekçesi ile çatı bir anda alev topuna döndü. Durumu farkına varan personeller durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatıda çıkan yangın gerekçesi ile bina sakinleri ile restoranda yer alan vatandaşlar sokağa döküldü. İhbar üzerine olay mahaline gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 katlı binanın çatısında çıkan yangını 30 dakikalık çalışma ile söndürerek kontrol altına aldı. Çatıda ve restoranda maddi zarar oluştu.

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