Restoranlardan yemek siparişi verenler dikkat! Bunu yaparsanız 200 TL paranız hesabınıza geri yatırılacak













Akbank, müşterilerine sunduğu avantajlarla öne çıkmaya devam ediyor. Yemeksepeti ile işbirliği yaparak yeni bir kampanya başlatan Akbank, müşterilerinin yeme-içme harcamalarında avantajlı olmasını hedefliyor. Bu kampanya kapsamında Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbanklı olan müşterilere özel bir indirim fırsatı sunuluyor. Yemeksepeti restoran indirimi olarak sağlanacak bu fırsat, müşterilerin online alışverişlerinde 200 TL değerinde indirim yapılmasını sağlayacak. Kampanya, tüm Yemeksepeti kullanıcılarına açık olmamakla birlikte, Akbank müşterilerine özel bir fırsat olarak sunulacak.Bu kampanya, özellikle evde kalma döneminde yemek siparişi vermek isteyen ve bütçelerini korumak isteyen müşteriler için oldukça avantajlı bir fırsat olacak. Akbank müşterileri, mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılarak Yemeksepeti restoran indiriminden yararlanabilecekler.Kampanyadan yararlanmak için 1014YEMEK200 davet kodu ile Akbank Mobil üzerinden Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Bu indirim kuponu yemeksepeti restoran ve yemek sekmesinde geçerli olacak, ancak mahalle ve market sekmelerinde geçerli değil. Kazanılan 200 TL değerindeki indirim kuponu minimum 200 TL'lik alışverişlerde kullanılabilecek ve kullanım süresi 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra kodlar geçersiz sayılacak. Kazanılan indirim kuponu Akbank tarafından müşterinin cep telefonuna SMS yoluyla gönderilecek. Son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle birçok ürün ve hizmette zam üstüne zam yapıldı. Bu nedenle, vatandaşlar bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyorlar. Bu kampanya, yemeksepeti kullanıcıları için oldukça cazip bir fırsat sunuyor ve Akbank müşterilerine özel olarak hazırlanmış. Kampanya detayları Akbank internet sitesinde yer alıyor.