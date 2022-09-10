MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 09:45

Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu

Kocaeli'de verdiği konserde bir an olsun yerinde durmayan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 09:45
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Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Neşesi programlarının konuğu sevilen sanatçı Resul Dindar oldu. Karadeniz'in güçlü sesi Dindar, konser boyunca bir an olsun yerinde duramazken hem kendi coştu aynı zamanda hayranlarını coşturdu. Körfez ilçesi sakinlerine unutamayacakları bir akşam yaşatan Resul Dindar'a coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti. Karadeniz müziğine doyulan akşamda katılımcılar horonlar çekerek yazın son günlerinin tadını doyasıya yaşadı.

Konserde Resul Dindar'a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından çiçek takdim edildi.

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