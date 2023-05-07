SİYASET
07 Mayıs 2023 - 19:13

Reuters'tan 'seçim' analizi: 'Erdoğan, kaybetmeye çok yakın!'

"Kılıçdaroğlu, seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden kurtuldu" başlıklı Reuters analizinde, "ülke modern tarihinin belki de en önemli seçiminin" 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olduğu söyleniyor.

SİYASET
07 Mayıs 2023 - 19:13
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Reuters'tan 'seçim' analizi: 'Erdoğan, kaybetmeye çok yakın!'
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İngiliz haber ajansı Reuters, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili bir analiz yayınladı. Reuters'ın kıdemli editörlerinden Daren Butler'in imzasını taşıyan analizin içeriğinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu'nun, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gölgesinden kurtulduğu" belirtiliyor.

Kariyeri boyunca Erdoğan'ın yakından takip ettiği ve 20 yıl siyasete yön veren muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi yeni bir yola sokmanın zamanının geldiğinin değerlendirildiği analizde, "Ülkenin modern alandaki tarihi için belki de en önemli bir seçim” ifadeleri kullanıldı.



Reuters'tan 'seçim' analizi 'Erdoğan, kaybetmeye çok yakın!'

'İTTİFAKI AYNI YERDE TUTMANIN ZORLUKLARI İLE KARŞI KARŞIYA'

"Kılıçdaroğlu, seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden kaçıyor" başlıklı yazının devamında Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma ihtimaline değinilirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mart ayında koalisyondan ayrılma kararı ile ilgili de "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmuş olsa bile koalisyonda olan milliyetçileri, İslamcıları, laikleri ve liberaller, aynı yerde tutmanın zorlukları ile karşı karşıya." tanımlaması yapıldı.

'ERDOĞAN, KAYBETMEYE ÇOK YAKIN'

Reuters'tan 'seçim' analizi 'Erdoğan, kaybetmeye çok yakın!'

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ve aynı zamanda Ortadoğu'daki rolünü parlamento seçimlerinin belirleyeceğini kaleme alan Butler, yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

"Birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun kampanya karizmasının kendisine yardımcı olduğuna inanıyor. Çok sayıda seçim kazandı ve Erdoğan ülkenin en uzun süre görev yapan lideri. Onu yenme şansı olup olmadığını merak etti. Ancak analistler, medya, yargı ve hükümete yapılan rekor harcamalara rağmen Erdoğan'ın yenilgiye her zamankinden daha yakın olduğunu söylüyor.

Geçen hafta Van'da düzenlenen Kılıçdaroğlu mitingine de değinen Butler, "Klıçdaroğlu ile ana muhalefet koalisyonunda yer almamasına rağmen HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu için binlerce kişi yürüdü."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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