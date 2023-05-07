İngiliz haber ajansı Reuters, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili bir analiz yayınladı. Reuters'ın kıdemli editörlerinden Daren Butler'in imzasını taşıyan analizin içeriğinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu'nun, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gölgesinden kurtulduğu" belirtiliyor. Kariyeri boyunca Erdoğan'ın yakından takip ettiği ve 20 yıl siyasete yön veren muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi yeni bir yola sokmanın zamanının geldiğinin değerlendirildiği analizde, "Ülkenin modern alandaki tarihi için belki de en önemli bir seçim” ifadeleri kullanıldı.
SİYASET
07 Mayıs 2023 - 19:13
Reuters'tan 'seçim' analizi: 'Erdoğan, kaybetmeye çok yakın!'
"Kılıçdaroğlu, seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden kurtuldu" başlıklı Reuters analizinde, "ülke modern tarihinin belki de en önemli seçiminin" 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olduğu söyleniyor.
SİYASET
07 Mayıs 2023 - 19:13
TAKİP ET
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ve aynı zamanda Ortadoğu'daki rolünü parlamento seçimlerinin belirleyeceğini kaleme alan Butler, yazısını şu ifadelerle sürdürdü: "Birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun kampanya karizmasının kendisine yardımcı olduğuna inanıyor. Çok sayıda seçim kazandı ve Erdoğan ülkenin en uzun süre görev yapan lideri. Onu yenme şansı olup olmadığını merak etti. Ancak analistler, medya, yargı ve hükümete yapılan rekor harcamalara rağmen Erdoğan'ın yenilgiye her zamankinden daha yakın olduğunu söylüyor. Geçen hafta Van'da düzenlenen Kılıçdaroğlu mitingine de değinen Butler, "Klıçdaroğlu ile ana muhalefet koalisyonunda yer almamasına rağmen HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu için binlerce kişi yürüdü."
EDİTÖR