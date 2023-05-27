Reyting listelerinin zirve dizisinden müjdeli haber: Yalı Çapkını oyuncu kadrosu zenginleşiyor! Kimsenin beklemediği o isim geri dönüyor







MENDERES SAMANCILAR YİNE ROL ALIYOR











Yalı Çapkını dizisinde olaylar birbirini kovalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, Suna ve Abidin'in düğünleri gerçekleşirken, Ferit ve Seyran arasında da barış sağlanmıştı. Fuat Korhan'ın ölümüyle birlikte ise sevilen dizide Menderes Samancılar'ın geri döneceği müjdesi verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını'nın ilk bölümlerinde "Kolsuz Necip Usta" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Menderes Samancılar, tekrar diziye dahil olacak. Fuat'ı kaybeden torunu Halis Ağa'ya başsağlığı dilemek için diziye geri dönecek olan Samancılar'ın, bir bölüm konuk olacağı duyuruldu.Sevilen dizi geçtiğimiz hafta salı ve cuma günleri olmak üzere iki yeni bölümle izleyicilerle buluştu. Salı akşamı yayınlanan bölümde, Ferit'in dedesi Halis Ağa ile yaptığı konuşma büyük ilgi gördü ve akşamın en etkileyici anlarından biri oldu. Ardından Ferit, Kazım Ağa'nın evine giderek Seyran'ı görebilmek için neredeyse yalvardı. Ancak Kazım Ağa, görüşmelerine izin vermedi. Seyran'ın Ferit'i gizlice izlemesi ve sonrasında aralarındaki duygusal anlar izleyicileri derinden etkiledi. Yalı Çapkını dizisi, sürükleyici hikayesi ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekranlara bağlamaya devam ediyor. Her hafta yeni gelişmelerle ve duygusal anlarla dolu bölümler sunan dizi, izleyicilerin heyecanını her geçen gün daha da arttırıyor.