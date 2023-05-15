Reyting sıralamaları 6 diziyi birden vurdu! Bu yapımlar adeta can çekişiyor! Finali belli olan diziler

2023 dizi sezonunun bitmesiyle beraber birçok proje yerini yaz dizilerine bırakmaya başladı. 6 diziden final haberi gelirken yaz sezonuna girerken final yapacak diziler açıklandı. Kimsenin beklemediği o diziler haberimizde.
EGO
Reyting sonuçlarında istediğini karşılığı alamayan FOX TV ekranlarının dizisi EGO'dan final kararı geldi. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı dizi 21 Mayıs 2023 tarihinde final bölümüyle ekranlarda olacak.
YASAK ELMA
Uzun süredir ekranlarda olan Yasak Elma bu sezon macerasına son verdiğini açıkladı. 29 Mayıs 2023 tarihinde final bölümüyle sevenleriyle buluşacak.
CAMDAKİ KIZ
3 senedir Kanal D ekranlarında yer alan Camdaki Kız dizisinde senaryo gereği finale gidildiği bilgisi verildi. Başrollerinde Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın bulunduğu dizi mayıs ayının son haftasında veda ediyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİN GİBİ
Gelen haberler
doğrultusunda Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin final tarihi açıklandı. Herhangi bir değişiklik olmazsa dizi 41. bölümüyle 25 Mayıs'ta final yapmaya hazırlanıyor.
GÜZEL GÜNLER
Beklenen talebi göremeyen bir diğer yapım Güzel Günler oldu. TMC Film imzalı olan dizi 26. bölümüyle final yapacağını açıkladı.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI
Başrollerinde Serra Kaya ve Berk Oktay'ın bulunduğu dizi 36. bölümüyle ekranlara veda edecek.