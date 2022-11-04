Ekranların en sevilen yapımları izleyici karşısına çıkarken en çok hangi dizi ve filmin izlendiği de merak ediliyor.3 Kasım 2022 Perşembe günü birbirinden güzel yapımlar ekranlarda yerini aldı. Diziler arasındaki reyting yarışı devam ediyor. 3 Kasım 2022 Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. İşte 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları…
TV Programları
04 Kasım 2022 - 12:32
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
3 Kasım 2022 Perşembe günü ekranlarda yer alan dizi ve filmlerden hangisinin daha çok izlendiği merak ediliyor. TİAK 3 Kasım reyting sonuçlarını açıkladı. Aldatmak,Darmaduman,MasterChef Türkiye,Camdaki Kız,Balkan Ninnisi,Duy Beni,Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting yarışına devam etti. İşte 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları…
TV Programları
04 Kasım 2022 - 12:32
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