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04 Kasım 2022 - 12:32

Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları

3 Kasım 2022 Perşembe günü ekranlarda yer alan dizi ve filmlerden hangisinin daha çok izlendiği merak ediliyor. TİAK 3 Kasım reyting sonuçlarını açıkladı. Aldatmak,Darmaduman,MasterChef Türkiye,Camdaki Kız,Balkan Ninnisi,Duy Beni,Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting yarışına devam etti. İşte 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları…

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04 Kasım 2022 - 12:32
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Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Ekranların en sevilen yapımları izleyici karşısına çıkarken en çok hangi dizi ve filmin izlendiği de merak ediliyor.3 Kasım 2022 Perşembe günü birbirinden güzel yapımlar ekranlarda yerini aldı. Diziler arasındaki reyting yarışı devam ediyor. 3 Kasım 2022 Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. İşte 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları…

3 KASIM 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Ekranların sevilen yapımları izleyici karşısına çıkmaya devam ederken birçok kişi reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. En çok izlenen yapımlar dikkat çekiyor. 3 Kasım 2022 reyting sonuçları şu şekildedir:

Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer alırken 2. sırada Atv'nin yeni dizilerinden "Aldatmak", 3.sırada ise Kanal D'nin sevilen dizisi "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'ye baktığımızda ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

ABC'de ise 1.sıraya "Camdaki Kız" yerleşirken, 2.sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", 3.sırada ise "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

3 Kasım Reyting sonuçları

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığı için vazgeçilmez kavramlardan biri olan reyting dilimize İngilizce'den girmiştir. Rating kelimesinden gelen reyting derecelendirme veya puanlama anlamına gelir.Türkiye'de daha çok televizyon ile bağlantısı olan reyting kelimesi izleniş durumu, izlence anlamında kullanılır. Türkiye'de reyting denildiği zaman akla ilk gelen televizyon reytingleri olmaktadır. Türkiye'de kullanılan yaygın anlamı ise televizyon kanallarının izlenme oranının tamamı olarak ifade edilmektedir. Bir kanalda yayınlanan programın izlenme yüzdesi programın reyting değerlerini ifade eder.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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