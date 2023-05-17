











Reyting yarışının kazananı belli oldu! Aile dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ tahtından oldu! Yalı Çapkını ve Aile Dizisi Reyting Yarışında Kazanan Kim Oldu? İşte detaylar...Gazete Vatan'ın son haberine göre, televizyon ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ve Aile dizileri arasında büyük bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler merakla hangi diziye daha fazla ilgi gösterdiğini öğrenmek için sonuçları bekledi. İşte diğer ayrıntılar...Yalı Çapkını dizisi, zengin bir işadamının hayatını konu alan bir romantik komedi olarak dikkat çekiyor. Aile dizisi ise Soykanlar ailesinin başından geçen olayları ve aile kavramının tartışmalı yönlerini ele alıyor. Her iki dizi de farklı hikayeleri ve oyuncu kadrolarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Reyting sonuçlarına göre, bu hafta Yalı Çapkını dizisi daha yüksek bir izlenme oranı elde etti ve reyting yarışında birinci oldu. Diziler arasında kıyasıya bir reyting savaşı devam ediyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan "Yalı Çapkını" ve "Aile Arasında" dizileri, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Son haftalarda reytinglerde üstünlük kuran "Yalı Çapkını", bu hafta da zirvede yer aldı. Pazar akşamı yayınlanan bölümünde 9.59 reyting oranı elde eden "Yalı Çapkını", günün en çok izlenen programı oldu. Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin başrollerinde Emre Kınay, Pelin Öztekin, Hüseyin Avni Danyal ve Hira Koyuncuoğlu yer alıyor. Diğer yandan, "Aile Arasında" dizisi de bu hafta iyi bir performans sergiledi ve 7.99 reyting oranıyla ikinci sırada yer aldı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Devrim Yakut, Duygu Sarışın ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı dizi, aile içi ilişkileri konu ediniyor. Bu arada, "Arka Sokaklar" dizisi de iddialı rakiplerine karşı direnmeyi başardı ve 7.68 reyting oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, polisiye hikayeleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan, "Sen Çal Kapımı" ve "Kırmızı Oda" dizileri de bu hafta izleyicilerden iyi bir destek aldı. "Sen Çal Kapımı" 7.03, "Kırmızı Oda" ise 6.78 reyting oranıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Son dönemde dijital platformların yükselişi ile birlikte televizyon izleyicileri sayısında düşüş yaşansa da, Pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan diziler, hala milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Reyting savaşı ise devam ediyor.