SPOR
19 Aralık 2022 - 09:48

Ricardo Quaresma hayal kırıklığı yarattı! Aldığı reklam herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakma kararı alan Ricardo Quaresma, yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırmıştı ancak yıldız ismin paylaşımının altında yatan neden bambaşka çıktı.

SPOR
19 Aralık 2022 - 09:48
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Ricardo Quaresma hayal kırıklığı yarattı! Aldığı reklam herkesi şaşırttı


Beşiktaş'ta 6.5 sezon forma giyen Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde taraftarları heyecanlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yeni bir imza atacağını açıklayan Ricardo Quaresma'nın planı ortaya çıktı. 

Beşiktaş taraftarlarının ısrarla takımlarında görmek istedikleri oyuncu bet reklamı için Türkiye'ye geldiğini sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu.



Futbola 2001 yılında Sporting'de başlayan Portekizli yıldız, 2003 yılında Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona’da fazla kalıcı olmayan Quaresma, 2004 yılında Porto'ya transfer oldu.

Dört sezon Porto'da kalan Ricardo Quaresma, 2008'de Inter'e transfer olurken Inter'e transfer olduğu senenin devre arasında Chelsea'ye yolu düştü. Sezon sonunda ise Inter'e geri döndü.

ricardo quaresma reklam aldı

İlk Beşiktaş macerası 2010'da başlayan Ricardo Quaresma, 2012'de Al-Ahli'ye transfer oldu.

2013'de Porto'ya geri dönen tecrübeli kanat, 4.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinin başlangıcını 2015 sezonunda yaptı.

2019 sezonunun kış transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılan Ricardo Quaresma, ülkemiz takımlarından Kasımpaşa’ya transfer oldu.

Sezon sonunda İstanbul ekibinden ayrılan Portekizli kanat daha sonrasında Vitoria Guimaraes'e giderek burada iki sezon top koşturdu.

Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon futbolu bıraktı.

Kariyerinde 555 maça çıkan Ricardo Quaresma, 95 gol, 56 asistle oynadı. Oynadığı maçlarda 116 sarı kart, 12 kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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