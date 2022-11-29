











İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere ve Çin arasındaki 'altın çağın' sona erdiğini açıkladı.Bir davette konuşan Başbakan dış politika konusundaki tutumunu ortaya koydu ve seçim kampanyası sırasında Çin hükümetine karşı çok yumuşak davranmakla eleştirilmesinin ardından Çin'e karşı bir tutum sergilemiş oldu.Rishi Sunak, Çin hükümetine yeni bir yaklaşım çağrısında bulunurken İngiltere ile Çin arasındaki "altın çağın" sona erdiğini söyledi. Londra'daki Guildhall'da düzenlenen Lord Mayısor's Banquet'te konuşan Başbakan, Çin'in insan hakları ihlallerini eleştirdi ancak İngiltere'nin "Çin'in dünya meselelerindeki önemini görmezden gelemeyeceğini" de sözlerine ekledi. Dış politika konusundaki duruşunu ortaya koyarken "Çin'e yaklaşımımızı da geliştirmemiz gerekiyor" dedi. "Açık olalım, 'altın çağ' denilen dönem, ticaretin sosyal ve siyasi reforma yol açacağı yönündeki naif düşünceyle birlikte sona erdi.