GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 18:56

Riva'daki binası saldırıya uğrayan TFF'den acil toplantı çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan binasına silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı haberinin hemen ardından TFF, acil toplantı çağrısı yaptı.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 18:56
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Riva'daki binası saldırıya uğrayan TFF'den acil toplantı çağrısı


Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun toplantısı sırasında Riva'daki tesislerinin hemen yakınlarında binaya ateş açıldı. Ateşin dere kenarından açıldığı saptandı.

Saldırıda binaya 5 el ateş açılırken silahtan çıkan mermilerden bir tanesinin boş odaya isabet ettiği belirlendi. Diğer mermilerin boş bir alana gittiği tespit edilirken TFF saldırının hemen ardından acil çağrısıyla toplandı.



TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı

Kamera kayıtarı incelemeye alındı.

TFF Yönetim Kurulu acil çağrısıyla toplandıktan sonra kamera kayıtlarının incelemeye alındığı bildirilirken saldırgan veya saldırganların olay yerinden bir araçla uzaklaştığı belirlendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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