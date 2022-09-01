Riva'daki binası saldırıya uğrayan TFF'den acil toplantı çağrısı













Kamera kayıtarı incelemeye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun toplantısı sırasında Riva'daki tesislerinin hemen yakınlarında binaya ateş açıldı. Ateşin dere kenarından açıldığı saptandı. Saldırıda binaya 5 el ateş açılırken silahtan çıkan mermilerden bir tanesinin boş odaya isabet ettiği belirlendi. Diğer mermilerin boş bir alana gittiği tespit edilirken TFF saldırının hemen ardından acil çağrısıyla toplandı.TFF Yönetim Kurulu acil çağrısıyla toplandıktan sonra kamera kayıtlarının incelemeye alındığı bildirilirken saldırgan veya saldırganların olay yerinden bir araçla uzaklaştığı belirlendi.