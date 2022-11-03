Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi Japon eşini yıktı

RIZA AKIN KİM?

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve apar topar hastaneye kaldırılan Rıza Akın'ın yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan aktör doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncunun sevenleri bugün son görevlerini yerine getirmek için Atlas Sineması'nda toplandı. Usta oyuncunun veda töreninde gözyaşları sel oldu. Oyuncunun Japon eşi Miho Shimotashiro tören boyu gözyaşlarını tutamazken, dostları onu sakinleştirmeye çalıştı.15 Eylül 1958 Erzincan doğumlu olan Rıza Akın, Adana Halkevi'nde tiyatroyla tanışmıştır. Ortaokuldan sonra eğitimi için Ankara'ya gelen Akın, Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. 1969-1977 yıllarında tiyatroya ara veren oyuncu iletişim fakültesine girerek gazeteci olmuştur. 1997 senesinde Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurmuş ve 5 sene orada sanat danışmanlığı yapmıştır. 2005 senesinde Tayfun Perselimoğlu'nun tamamlanmamış Kuartet isimli filmi ile oyunculuğa tekrar başlamıştır. Bu zamana kadar birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, son olarak Sevmedim Deme isimli filmde oynadı.