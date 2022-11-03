Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve apar topar hastaneye kaldırılan Rıza Akın'ın yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan aktör doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncunun sevenleri bugün son görevlerini yerine getirmek için Atlas Sineması'nda toplandı. Usta oyuncunun veda töreninde gözyaşları sel oldu. Oyuncunun Japon eşi Miho Shimotashiro tören boyu gözyaşlarını tutamazken, dostları onu sakinleştirmeye çalıştı.
Kim Kimdir
03 Kasım 2022 - 13:25
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi Japon eşini yıktı
Beyin kanaması geçiren Rıza Akın'ın acı haberi sanat camiasını yasa boğdu. 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncuya bugün Atlas Sineması'nda yapılan törenle son kez veda edildi.
Kim Kimdir
03 Kasım 2022 - 13:25
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