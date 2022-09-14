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14 Eylül 2022 - 16:55

Rıza Çalımbay: 'Bu gruptan çıkacağımıza inanıyoruz'

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Buraya 15-16 tane oyuncuyla geldik. Çok eksik bir şekilde geldik. Çünkü bizim 2 günde bir maç oynadığımız zamanlar olduğu için de sıkıntılar yaşadık. Ama biz bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz" dedi.

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14 Eylül 2022 - 16:55
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Rıza Çalımbay: 'Bu gruptan çıkacağımıza inanıyoruz'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci müsabakasında yarın oynayacakları CFR Cluj maçı öncesi Dr. Constantin Radulesco Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay; "Benim takımım 3 yıldır Avrupa'ya gidiyor. Bu takım oldukça başarılı bir takim. Biz bu takımla geçtiğimiz sezon da Türkiye Kupası'nı aldık. Yani Türkiye Kupası derken, Türkiye'nin şampiyonluktan sonra gelen en iyi kupası ve biz 3 senedir de Avrupa'ya gidiyoruz. Bizim sezon başı yaşadığımız sıkıntıları biz her an yaşıyoruz. Geçen sezon da bunun aynısını yaşadık. şuandan itibaren da durum aynı. Buraya 15-16 tane oyuncuyla geldik. Çok eksik bir şekilde geldik. Çünkü bizim 2 günde bir maç oynadığımız zamanlar olduğu için de sıkıntılar yaşadık. Ama biz bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Bu grubun en zor maçını biz Slavya Prag'la oynadık. Onlar da çok iyi bir takim. Bizim bütün amacımız yarın buradan galip bir şekilde ayrılmak. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olsak, her halükarda galibiyetle dönmek" dedi.

"İyi bir zemin değil"

Maçın oynanacağı stadyumun sahasını eleştiren Çalımbay; "Sahayı görmedik ancak buraya gelen arkadaşımız var. Maçı izleyen antrenör yardımcım var. Onun söyledikleri ve zeminin fotoğraflarını gördüğümüzde harika bir zemin değil. Saha ideal bir saha değil. Görüntü iyi olmadığı için de yarınki maç biraz zor olacak. Çünkü pas yapmak veya başka şeyler yapmak kolay olmayacak. Ama bunlar önemli değil, bizim buradan mutlaka puan veya puanlarla çıkmamız gerekiyor. an itibariyle gruptaki her takımın 1'er puanı var. O yüzden maçlar daha sonra başlıyor. Biraz önce de söylediğim gibi biz bütün amacımız buradan puan veya puanlarla çıkmamız" ifadelerine yer verdi.

"Çok tehlikeli"

Cluj maçının milli maç kadar önemli olduğunu da vurgulayan Çalımbay, "Rakip takımın son oynadıkları maçlarını yardımcı antrenörümüze seyrettirdim. Rakibin tehlikeli olan yerleri de var, zaafları da var. Biz bunların hepsine dikkat edeceğiz. Bizim için hepsi tehlikeli. Biz böyle bakıyoruz. Bu maç bizim açımızdan bir milli maç kadar önemli. Özellikle sağ açık pozisyonda oynayan oyuncuları ve forvet oyuncuları çok tehlikeli" şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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