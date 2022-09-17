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17 Eylül 2022 - 10:15

Rıza Çalımbay: 'Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok güzel bir şekilde mücadele eden bir takımımız vardı. Mücadelenin dışında elbette ki atak da yaptık. Çok iyi defans da yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık" dedi.

SPOR
17 Eylül 2022 - 10:15
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Rıza Çalımbay: 'Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bilgi verdi. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçı değerlendiren Çalımbay, deplasmanda iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi. İyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "10 maçtır yenilmiyorlardı Avrupa kupalarında. Biz maçın maçından sonuna kadar çok harika bir şekilde mücadele ettik. Oyun disiplinimizi hiç bozmadan özellikle ikinci yarı çok güzel pozisyonlar da yakaladık ancak değerlendiremedik. Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok harika bir şekilde mücadele eden bir takımımız vardı. Mücadelenin dışında elbette ki atak da yaptık. Çok iyi defans da yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Girdiğimiz güzel net pozisyonlar vardı onları harika bir şekilde değerlendirebilirdik. Onun dışında her şey gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizi gördük"

Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Ankaragücü maçının önemine değinen Çalımbay, "Mutlaka bu maçı burada harika bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra bizim açımızdan de çok fazla bir şans oldu milli maç arası. Çünkü bizde hala hazır olmayan arkadaşlarımız var, geç gelenler oldu, maç eksiği olan arkadaşlarımız var. Onları da harika bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bu boşlukta. Antrenmanlarımızı çok harika bir şekilde yapacağız. Eksiklerimizi gördük. Oyuncuların eksiklerini biliyoruz. Onları tamamlayıp ondan sonra da lige yeniden başlıyormuş gibi Hatayspor maçıyla da maçlarımıza başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftar olmaması bizim açımızdan bir avantaj"

Ankaragücü maçının iki takım yönünden de önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftar olmaması bizim açımızdan bir avantaj çünkü Ankaragücü tarafları gerçekten takımına çok sahip çıkan ve takımına çok fazla yardımda bulunan taraftarlardan bir tanesi. Bu bizim açımızdan harika bir avantaj olacak. Kadroda olmayan ve sakatlığı geçen arkadaşlarımız da katıldı aramıza. Tek amacımız mutlaka Ankaragücü maçını harika bir şekilde bitirmek. Biraz önce oyuncularımıza da söyledik; ‘Biz sadece harika bir galibiyet kazandık deplasmanda.' dedik. Önemli olan şimdi bu maçı güzel bir şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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