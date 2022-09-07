Rıza Çalımbay: 'Gruptan çıkacağımıza inanıyorum'













Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, "Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz, çok güçlü takımlarla oynadık. Yine bu güçlü takımlardan birisi. Son üç maçlarına baktığınız zaman ligde 4-0,6-0, 7-0 gibi net galibiyetler alan bir takim. Her tarafı tehlikeli bir takim. Onun için bizim her şeyden önce çok güzel bir şekilde konsantre olmamız gerekiyor, her şeyin çok iyi olması gerekiyor. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu grubun bence iki takımı, biz ve Slavia Prag grupta çekişir. Ama diğer takımları kesinlikle küçümsemiyoruz. Çünkü onlarda kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Onun için bizim burada yapacağımız sahamızda oynayacağımız maçları güzel bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.Maça puan yada puanlar almak için çıkacaklarını söyleyen Çalımbay, “Slavia Prag maçı üç ihtimalli bir maç olabilir. Tek düşüncemiz burada sahamızda puan ve puanlar almak. Ondan sonra burada oynayacağımız iki maçımızı da çok harika bir şekilde bitirdiğimizde bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Ligde gerçekten son maçlarımızda çok iyi oynadık, çok pozisyonlar yakaladık ancak maalesef değerlendiremedik. Takımımızda bir düzelme var ve yeni gelen arkadaşlarımızın uyum süreci ağır ağır iyiye doğru gidiyor. Kondisyon olarak hazır olmayan arkadaşlarımızda oynadıkça daha başarılı duruma geliyorlar. Onun için bu gruptan çıkacak kapasitede bir takımız ve bunu da yapacağız, bütün düşüncemiz de bu” diye konuştu.Bir gazetecinin “Yarın nasıl bir futbol tarzı oynattıracaksınız?” şeklindeki sorusuna Çalımbay şu yanıtı verdi;“Kapanık oynayan bir takim istemiyorum. Taraftarımızda gelirse bir avantajımız var ve tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak. Antrenörlük yaşantımda ve futbolculuk hayatımda kapanık futbolu veya geriye çekilip puan almayı hiç düşünmedim. Yeni transferlerimiz ağır ağır iyi duruma geliyorlar ve onlardan da faydalanacağız. Buradan alacağımız 3 puan bizi çok iyi yerlere getirir. Onun için ligden burayı karıştırmak doğru değil. Ligde de çok güzel pozisyonlara giriyoruz ancak değerlendiremiyorduk. İnşallah 2-3 hafta içerisinde de tamamen harika bir duruma geleceğiz. Güçlü ve harika bir takımız, inşallah güzel bir şeyler yapacağız.”Çalımbay, futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının bulunduğunu belirterek, savunma oyuncusu Murat Paluli'nin durumunun da maç saatinde belli olacağını söyledi. Çalımbay, “Hem ligi hem Avrupa'yı bir arada götürüyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz ve oyuncularımız yoruluyor. O yüzden ligde fikstür belirlerken bunların düşünülmesi lazım. Maç günü ve maçın başlayacağı saat belirlenirken bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.Taraftarı stadyuma çağrı yapan Çalımbay, “Geldiğim günden beri söylüyorum, bir başarı yakalayacaksak taraftarın desteğiyle yakalayacağız. Taraftarlardan bir ricam var. Son maçlarda oynayan oyuncularımızı yuhalamaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Maçın içerisinde siz eğer onları yuhalarsanız, daha da güvensiz hale gelir. Ne olursa olsun 90 dakika taraftarlar takımlarına sahip çıkması lazım. Yarın oynayacağımız maç sadece bizi ilgilendirmiyor. Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Puan açısından, her açıdan. Bu yüzden herkesin katkı vermesi gerekiyor. Bizim taraftarımızın sayısının düşmesi kente yakışmıyor" şeklinde konuştu.