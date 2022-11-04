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04 Kasım 2022 - 11:04

Rıza Çalımbay: Türkiye'de Avrupa'da en başarılı olan kulüp Sivasspor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamladıkları Slavia Prag karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SPOR
04 Kasım 2022 - 11:04
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Rıza Çalımbay: Türkiye'de Avrupa'da en başarılı olan kulüp Sivasspor


UEFA Konferans Ligi'nde G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, son olarak çıktığı Slavia Prag deplasmanından 1-1'lik skorlar ayrılmasının ardından grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Rıza Hoca açıklamalarıyla dikkat çekti

Oldukça önemli bir başarıya imza atan Sivasspor'da Slavia Prag karşılaşmasında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rıza Hoca yaptığı açıklamalarda;



Rıza Çalımbay'dan Avrupa sözleri

'Üç senedir Avrupa'da yoluna oldukça iyi bir şekilde devam eden bir Sivassspor var, bundan gurur duyuyoruz. Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Slavia Prag deplasmaınında da adeta bir Milli maç havasında oynadık. Çok yüksek bütçelere sahip bir takım değiliz, eksiklerimiz de var. Ocak ayında kadromuza takviyeler yapmamız gerekiyor. Bence Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in mevcut kadrolarıyla Avrupa'da başardıkları normal, Sivasspor ise daha mütevazi bir kadroyla daha başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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