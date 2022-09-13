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13 Eylül 2022 - 20:34

Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Rıza, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu.

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13 Eylül 2022 - 20:34
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Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası dördüncü gününde grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh ile maruz kaldı. Kayaalp, İranlı rakibini 1-1'in ardından son puan avantajıyla yendi ve dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi, bu sonuçla 5. kez dünya şampiyonluğunu ele geçirdi ve bunu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu.



Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Ülkemizi en uygun şekilde temsil etmeyi her an görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye'nin en fazla altın madalya kazanan güreş sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en fazlaca madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en uygun şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" ifadelerine yer verdi.

Takım halinde şampiyon olmalarının hatırlatılması üzerine Kayaalp, "Çok mutluyum. 2009 yılı ilk katıldığım Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009'dan bu yana 10. kez Dünya Şampiyonası'na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici" diye konuştu.

Bu şampiyonluğu eşi ve kızı Ay Vera'ya armağan eden milli güreşçi, "haftadır annesi bana video atıyor. Evde 5 5 5 diye geziyor eller havada. Kendisine ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ancak sonu güzel oldu. Çok heyecanlanmamışlardır umarım" açıklamasını paylaştı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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