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13 Eylül 2022 - 21:00

Rıza Kayaalp'in 5. dünya şampiyonluğu ailesini ve şehri sevince boğdu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı.

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13 Eylül 2022 - 21:00
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Rıza Kayaalp’in 5. dünya şampiyonluğu ailesini ve şehri sevince boğdu


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh'i mağlup eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçinin final mücadelesini ailesi, il protokolü ve yüzlerce vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi. Kayaalp'in annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ve vatandaşlar karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı takip etti. Karşılaşma sonrası milli güreşçinin ailesi ve vatandaşlar mutluluklarını birbirine sarılarak kutladı.

“Sırada olimpiyatlar var”



5. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra yaptığı konuşmada, “Oğlumla çok gurur duyuyorum. İstiklal Marşımızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdığı için çok teşekkür ederim. Sırada olimpiyatlar var. Zaten bir tek olimpiyat birinciliği kaldı. Onun rakibi yok, bir de Lopez'i yıkarsa benden mutlusu yok. İnşallah bayrağımızı yine dalgalandırır. Rabbim gücünü kuvvetini artırsın.” dedi.

“Oğlumla gurur duyuyorum”

Baba Kelami Kayaalp ise, “Mutluyum, gururluyum. Oğlum 5. kez dünya şampiyonu oldu. Yozgat'ımızı dünyaya duyurdu. Mutluyuz, inşallah olimpiyat şampiyonu da olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

“Rıza Kayaalp, Yozgat'ın önemli markalarından”

Karşılaşmayı vatandaşlar ve milli sporcunun ailesi ile izleyen Yozgat Valisi Ziya Polat da, “Yine çok mutluyuz, çok gururluyuz, Yozgat'ın yiğit evladı, gururumuz, hemşerimiz 5. kez Dünya şampiyonu oldu. Bizlere, Yozgat'a bu gururu yaşattığı için şükranlarımı sunuyorum. Rıza, Yozgat'ın öne çıkan markalarından biridir. Hep beraber Rıza'ya destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah olimpiyatta da altın madalyamızı alıp İstiklal Marşımızı herkese dinlettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Bir Rıza Kayaalp klasiği izledik”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, “Bugün Cumhuriyet Meydanımızda yine bir Rıza Kayaalp klasiği izledik. Rabbime şükür 5. Dünya şampiyonluğumuz aldı. Yozgatlının Türk'ün gücünü orada gösterdi ve rakiplerini dize getirerek 5. Dünya şampiyonluğunu ele geçirdi. Gurur duyduk, mutlu olduk.” dedi.
Karşılaşma sonrası il protokolü ve vatandaşlar milli sporcu Rıza Kayaalp'in ailesini tebrik etti.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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