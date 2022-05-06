GÜNDEM
06 Mayıs 2022 - 10:32

Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak

Türkiye’nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına 8 gün kalırken piste ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte yapması planlanıyor.

GÜNDEM
06 Mayıs 2022 - 10:32
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Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
Türkiye’nin ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen pisti olan Rize-Artvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’taki açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılım sağlayacak. Merakla beklenen Havalimanı açılışına ilginin yoğun olması bekleniyor.Rize’ye 34 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesindeki havalimanı Artvin’e 125 kilometre uzaklıkta. Piste ilk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak. İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçak piste iniş yaptıktan hemen sonra törenle Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından davetliler onuruna yemek verilecek.

İLK İNİŞİ ERDOĞAN VE ALİYEV YAPACAK
Yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan havalimanında çay yaprağı şeklinde giriş takı ile çay bardağı şeklinde hava trafik kontrol kulesi ile yöresel mimari yansıtılacak. Havalimanı içerisinde Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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