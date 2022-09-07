Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda açılışından 31 Ağustos tarihine kadar bin 952 uçak iniş ve kalkış yaptı. Havalimanında 278 bin 272 kişi de yolculuk yaptı.
EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 13:58
Rize - Artvin Havalimanı'nı 278 bin 272 yolcu kullandı
Rize - Artvin Havalimanı'nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar 278 bin 272 yolcu kullandı.
EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 13:58
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