EĞİTİM
14 Mart 2022 - 21:15

Rize'de eğitime 1 gün ara verildi

Rize'de yaşanan yoğun kar yağışının ardından Valilik tarafından il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

EĞİTİM
14 Mart 2022 - 21:15
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Rize'de eğitime 1 gün ara verildi
Mart ayında kendini tekrar gösteren yağışlı havalar yurdun önemli bir kesiminde hayatı zorlaştırdı. Yağan yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda bölgede ulaşımın aksamasının yanı sıra eğitim de sekteye uğradı.Rize’de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken valilik tarafından yapılan duyuruda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. 




İL GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.Kar yağışının devam ettiği ilde, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.Gelen açıklamada ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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