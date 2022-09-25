YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:49

Rize'de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş hastanede hayatını kaybetti

Rize'nin İyidere İlçesinde Uzman Çavuş olarak görevli olan Osman Özsoy görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:49
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Rize'de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş hastanede hayatını kaybetti


Kaza, ilçeden geçen Jandarma Karakolunun önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Karakolunda görevli olan Uzman Çavuş Osman Özsoy karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardım ettiği sırada karşıdan gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Özsoy için olayın gerçekleştiği yere 112 acil sağlık personelleri yollandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralanan Özsoy'u ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Uzman Çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Uzman Çavuş'un ölümüne yol açan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. Görev sırasında şehit olan Kayseri nüfusuna kayıtlı Özsoy, İl Jandarma Alay komutanlığında düzenlenecek tören sonrası memleketine gönderilecek.



Hasan Fehmi Demir
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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