Rize'de yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Olay, Karadeniz Sahil Yolu Rize Sanayi Kavşağı yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki Gürcistan plakasına sahip tır aniden alev aldı. Tırdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay mahaline itfaiye ekipleri yollandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yanan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.