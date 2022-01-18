Rizelilerden kardan kapanan yol açılsın diye 112'ye sahte ihbar!













Kış mevsimin etkisini gösterdiği Rize'de yoğun kar yağışları bir çok ilçe ve köylerde yolların kapanmasına neden oldu. Özellikle kırsal kesimlerde sağlık ekipleri hastalara ulaşmakta zor anlar yaşamaya başladı.Bazı vatandaşların ise köy ve mahalle yollarının açılması için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sahte ihbar yaptıkları öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri uzun mesafede yürümekle zor anlar yaşarken yapılan sahte ihbarların gerçek ihbarları tehlikeye attığı belirtiliyor.Sağlık ekipleri sahte ihbara gittiklerinde kendilerine Özel İdaresi Ekipleri'nin yardımcı olduklarını ve yolu açmaları sonrası belirtilen adrese gittiklerini söylerken eve ulaştıklarında hasta olmadığını görünce geriye dönmek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar.