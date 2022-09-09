Rizespor, Gökhan Akkan’ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü'ne sezonun sonuna kadar kiralandı. Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, “Gökhan Akkan'ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kalecimiz Gökhan Akkan, 2022-23 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan değerli kalecimiz Gökhan Akkan'a yeni deneyiminde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.