Rizespor kadın futbol takımı neden kapatıldı?







Rizespor kadın futbol takımının kapanma sebebi nedir?







Türk futbol hayatına kadınların da destek olması ve etkin bir rol oynaması amacıyla kurulan Rizespor kadın futbol takımı alınan ani bir kararla kapatıldı. Yaşanan gelişme sonrasında taraftarlar Rizespor kadın futbol takımının neden kapatıldığını araştırmaya başladı.Çaykur Rizespor kulüp başkanı olarak gelen müteahhit İbrahim Turgut'un ilk işi göreve başlayınca eski başkan Tahir Kıran'ın kurduğu ve Süper Lig'i yedinci olarak tamamlayan kadın futbol takımını dağıtmak oldu iddiası son günlerde sosyal medyayı sallıyor.Yani, sosyal medyayı sallayan ve birçok tepkiye neden olan Rizespor kadın futbol takımının kapatılması olayının sebebi olarak koltuğa yeni oturan başkan İbrahim Turgut'un kadın futboluna olan tepkisi gösterilmektedir.