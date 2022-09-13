SPOR
13 Eylül 2022 - 09:40

Rizespor kadın futbol takımı neden kapatıldı?

Rizespor kadın futbol takımının kapatıldığı haberi spor dünyasını salladı. Türk futbol hayatında kadınların da etkin bir rol oynaması amacıyla kurulan takımın neden kapatıldığına dair detaylar ise merak ediliyor. İşte konuşla ilgili ayrıntılı bilgi...

SPOR
13 Eylül 2022 - 09:40
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Rizespor kadın futbol takımı neden kapatıldı?


Türk futbol hayatına kadınların da destek olması ve etkin bir rol oynaması amacıyla kurulan Rizespor kadın futbol takımı alınan ani bir kararla kapatıldı. Yaşanan gelişme sonrasında taraftarlar Rizespor kadın futbol takımının neden kapatıldığını araştırmaya başladı.

Rizespor kadın futbol takımının kapanma sebebi nedir?

Çaykur Rizespor kulüp başkanı olarak gelen müteahhit İbrahim Turgut'un ilk işi göreve başlayınca eski başkan Tahir Kıran'ın kurduğu ve Süper Lig'i yedinci olarak tamamlayan kadın futbol takımını dağıtmak oldu iddiası son günlerde sosyal medyayı sallıyor.



 çaykurspor kadın futbol takımı kapatılma nedeni

Yani, sosyal medyayı sallayan ve birçok tepkiye neden olan Rizespor kadın futbol takımının kapatılması olayının sebebi olarak koltuğa yeni oturan başkan İbrahim Turgut'un kadın futboluna olan tepkisi gösterilmektedir.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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