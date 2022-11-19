MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 12:35

Robbie Williams: Katar'a gitmiyorum demek iki yüzlülük

Robbie Williams, Dünya Kupası sırasında Katar'da konser verme kararını savunarak, asıl gitmemenin "ikiyüzlülük" olacağını söyledi.

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 12:35
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Robbie Williams: Katar'a gitmiyorum demek iki yüzlülük


Robbie Williams, Dünya Kupası sırasında Katar'da konser verme kararını savunarak, asıl gitmemenin "ikiyüzlülük" olacağını söyledi.

48 yaşındaki şarkıcı, Pazar gecesi başlayacak olan turnuva sırasında şarkı söylemeyi kabul ettiği için, ülkenin insan hakları sicili, eşcinsellik konusundaki tutumu ve göçmen işçilere yönelik muamelesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilmişti.



Aralarında Dua Lipa ve Rod Stewart'ın da bulunduğu diğer müzisyenler de kısa süre önce turnuvada sahne almayacaklarını açıklamışlardı.

Ancak Williams'ın İtalyan gazetesi Il Venerdì di Repubblica'ya verdiği ve önümüzdeki ay yayınlanması planlanan röportajdan bir alıntıda kendisi şunları söyledi: "Elbette hiçbir yerde insan haklarının ihlal edilmesine göz yummayı doğru bulmuyorum. Ama yine de, eğer hiçbir yerde insan hakları ihlallerine göz yummuyorsak, o zaman bu dünyanın gördüğü en kısa turne olur: kendi mutfağımda bile konser veremem. Katar'a hayır' diye mesaj bırakanlar bunu Çin teknolojisiyle yapıyorlar. Bu sebeple Katar'a gitmemek benim için ikiyüzlülük olur." dedi.

Williams'ın 8 Aralık'ta Katar'daki Doha Golf Kulübü'nde sahne alması planlanıyor.

Röportajında ayrıca "'Tamam, bunlar kötüler ve onlara karşı toplanmamız gerekiyor' diyen bir bakış açısı var. Bence buradaki ikiyüzlülükte bu. Sadece bir yerer odaklanmak. O zaman bu duruşu tek taraflı olarak Katar'a değil tüm dünyaya uygularsak kimse bir yere gidemez. Söylediğimiz şey şu: 'Bizim gibi davranın, yoksa sizi toplumdan dışlarız. Bizim gibi davranın, çünkü biz doğru olanı yaptık. Ben bunu kabul etmiyorum" diyen Williams'a Uluslararası Af Örgütü'nün konserini Katar'a yönelik suçlamaları kamuoyuna duyurmak için kullanması çağrısında bulunduğu öğrenildi.

williamsdan ikiyüzlülük açıklaması

Bazı sanatçılar gitmeyi doğru bulmadıklarını ifade etmişlerdi

Geçtiğimiz hafta sonu Rod Stewart, ülkede konser vermesi için yapılan önemli bir teklifi reddettiğini söylemişti. Pazar Times'a verdiği demeçte: "15 ay önce orada çalmam için 1 milyon doların üzerinde bir para teklif edildi. Ben de geri çevirdim. Gitmek doğru değil."

Yine geçtiğimiz hafta Dua Lipa, Dünya Kupası'nın açılış töreninde sahne alacağı yönündeki haberleri yalanlmıştı. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Katar'ı "verdiği tüm insan hakları sözlerini yerine getirdiğinde ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini" ifade etmişti.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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