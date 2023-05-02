Robot polis devri başlıyor













New York Polis Teşkilatı robotik mobil K9’unda yer aldığı bazı teknolojik cihazlarını tanıtma toplantısı düzenledi. Robotik mobil K9 Digidog adını alırken robot köpeğin seri ve oldukça esnek hareketleri dikkati çekti.Polis teşkilatının komiseri, halkın bu teknolojilerin şeffaf, tutarlı ve her zaman hizmet verdikleri insanlar ile iş birliği içinde kullanılacağını bilmelerini istediklerini belirtti. Digidog’ların asla silah taşıma ve gözetleme amaçlı kullanılmayacağı da vurgulandı.Starchase GPS isimli bir diğer ürün ise şüpheli ve tehlikeli olarak belirlenen araçları yakından takip edebilme özelliğine sahip. Uzaktan fırlatılarak veya elle yapıştırılarak takip edilmek istenen araçlara monte edilebilecek.