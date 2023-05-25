Rock’n Roll müziğinin efsanesi ABD'li müzisyen Tina Turner vefat etti!







ÇOK SAYIDA SANATÇIYA İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR







180 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATTI

"Rock’n Roll’un Kraliçesi" olarak da bilinen ünlü Amerikalı şarkıcı Tina Turner hayatını kaybetti. BBC Turkey News'e göre Turner, uzun bir hastalıktan sonra evinde hayata veda etti.Kendine özgü tarzıyla Tina Turner, Beyonce ve Janet Jackson'ın yanı sıra, Janelle Monae ve Rihanna gibi fünyaca ünlü sanatçıların müzik anlayışları konusunda etkili olmuştur. Turner, hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşamış ve kanser, felç, böbrek yetmezliğinde tedaviler görmeye başlamıştı.Tina Turner müzik piyasasına ilk olarak eşi Ike Turner ile 1960'larda bir grup kurdu aadını da kurduğu Ike & Tina Turner verdi. Bu grup ile müzik piyasasına giriş yapan Turner, solo kariyerine devam etti ve dünya çapında popülaritesini daha da artırdı.Turner, 30 yılı aşkın solo kariyerin, sürdürdü ve bu süreçte 180 milyondan fazla sayıda albüm sattı. Sekiz Grammy Ödülü kazanan Tina Turner, 2021'de Rock and Roll Onur Listesi'ne girdi.