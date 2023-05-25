DÜNYA
25 Mayıs 2023 - 12:39

Rock'n Roll müziğinin efsanesi ABD'li müzisyen Tina Turner vefat etti!

Bir dönem Rock’n Roll müziği yaparak dünya listelerinin zirvesinde yer alan Amerikalı şarkıcı, Tina Turner'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Şarkıcılığın yanı sıra dansçı, oyuncu ve yazar da olan Turner, çok iyi bir moda ikonu olarak görülüyordu. Süper babaanne de diye bilinen Tina Turner'ın uzun bir hastalık döneminin ardından evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

DÜNYA
25 Mayıs 2023 - 12:39
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Rock’n Roll müziğinin efsanesi ABD'li müzisyen Tina Turner vefat etti!


"Rock’n Roll’un Kraliçesi" olarak da bilinen ünlü Amerikalı şarkıcı Tina Turner hayatını kaybetti. BBC Turkey News'e göre Turner, uzun bir hastalıktan sonra evinde hayata veda etti.

Rock’n Roll müziğinin kraliçesi ABD'li müzisyen Tina Turner vefat etti!

ÇOK SAYIDA SANATÇIYA İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR



Kendine özgü tarzıyla Tina Turner, Beyonce ve Janet Jackson'ın yanı sıra, Janelle Monae ve Rihanna gibi fünyaca ünlü sanatçıların müzik anlayışları konusunda etkili olmuştur. Turner, hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşamış ve kanser, felç, böbrek yetmezliğinde tedaviler görmeye başlamıştı.

Rock’n Roll müziğinin kraliçesi ABD'li müzisyen Tina Turner vefat etti!

Tina Turner müzik piyasasına ilk olarak eşi Ike Turner ile 1960'larda bir grup kurdu aadını da kurduğu Ike & Tina Turner verdi. Bu grup ile müzik piyasasına giriş yapan Turner, solo kariyerine devam etti ve dünya çapında popülaritesini daha da artırdı.

Rock’n Roll müziğinin kraliçesi ABD'li müzisyen Tina Turner vefat etti!

180 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATTI

Turner, 30 yılı aşkın solo kariyerin, sürdürdü ve bu süreçte 180 milyondan fazla sayıda albüm sattı. Sekiz Grammy Ödülü kazanan Tina Turner, 2021'de Rock and Roll Onur Listesi'ne girdi.

Rock’n Roll müziğinin kraliçesi ABD'li müzisyen Tina Turner vefat etti!

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