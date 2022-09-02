GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 22:57

Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!

Rogers Center’da Toronto Chicago Cub ve Blue Jays takımları arasında oynanan maçta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Stattaki misafirlerin şikayeti üzerine güvenlik güçleri harekete geçerek çifti tribünden dışarıya attı. İşte detaylar…

GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 22:57
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Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!


Rogers Center’da Toronto Blue Jays ve Chicago Cub arasında oynanan maç sırasında public seks skandalı yaşandı. Stadyumun en üst katında köşede kucak kucağa cinsel ilişkiye girdikleri sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. İkilinin bu hareketleri izleyicilerin olaya şahit olmasının ardından durum stattaki güvenliklere bildirildi.

Güvenlik Görevlileri Uyarı İçin Çekindi!



Yaşanan bu olay üzerine güvenlik güçleri olay yerine intikal etti. Güvenlik güçleri çifte yaklaşarak onları uyarmada çekinirken, onlara çıkışa gitmeleri için eşlik ettiler.

Public Seks Yapan Çift Apar Topar Stattan Kovuldu!

Yaptıkları olaydan utanmayan çift, güvenlik güçlerinin zoruyla stattan atıldı. Görevliler çifti çıkartmakta zorluk çekmesinden dolayı polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen polis ekibi çiftin stattan çıkması için zor kullandı. Toronto Polis Teşkilatı, yaşanan olayla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını bildirdi. Bu durumda çiftin herhangi bir suçlamada bulunulmadığı anlamına geliyor. Toronto Blue Jays ise olaya yönelik herhangi bir tepki ya da yorum yapmadı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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