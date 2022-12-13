Romain Saiss, Beşiktaşlı yetkililere durumu hakkında bilgi verdi







Ronaldolu Portekiz'i devirdiler!







Beşiktaş'ta büyük endişe yaşandı!

Raporlar talep edildi!

Müjdeli haber geldi!

Dünya Kupası'nda oyuncusu kalan tek takım olan Beşiktaş , Fas Milli Takımı'nda yarı final mücadelesi veren Romain Saiss'le bu gururu yaşarken bir yandan da oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili meraklı bir bekleyiş içinde kalmıştı.Çeyrek finaldeki rakibi Portekiz'i 42. dakikada Youssef En Neysri'nin harika golüyle 1-0 devirerek yarı finale yükselen Fas, yarı finalde İngiltere'yi geçen Fransa ile eşleşti.Romain Saiss Portekiz maçında sol baldırından sakatlık yaşadı ve 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye bıraktı.Bu gelişme sonrasında Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti büyük bir endişe yaşadı. Takımın as savunmacısı olan Romain Saiss'in sakatlığının boyutunu merak eden siyah beyazlı takım, daha sonra Fas Milli Takımı'ndan oyuncusunun durumu hakkında bilgi istedi.Sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmak istemeyen Romain Saiss'in, Portekiz maçının ardından ağrılarının arttığı ve yırtığın orta dereceye geçmesinden endişe edildiği kaydedildi. Fransa'ya karşı da yarı finalde oynamak için kendini zorlayan Saiss'in raporları ise kulüp yetkilileri tarafından Fas Milli Takımı'ndan istendi. MR sonuçlarının raporlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a da bilgilendirme yapılacak. Tecrübeli ismin sakatlığının bir üst dereceye yükselmesi durumunda 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği kaydedildi.Öte yandan Fas Milli Takımı oyuncusu Romain Sais'den iyi haber geldi. Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı Portekiz maçında sakatlanarak oyundan çıkan 32 yaşındaki savunmacı Beşiktaşlı yetkililerde bir görüşme gerçekleştirdi. Sais, yetkililere ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig 'de maç kaçırmayacağını söyledi. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Wolwes ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis ücreti ödenmeden siyah beyazlı takıma imza atan Romain Saiss'ın transferi büyük ses getirmişti. Teknik Direktör Valerien Ismael ve Şenol Güneş döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Faslı yıldız savunmada ortaya koyduğu performansla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Saiss'ın Dünya Kupası'nda sergilediği performansının ardından takımda kalıp kalmayacağı konusu ise şimdiden taraftarları endişelendirmeye başlaya bir detay olarak göze çarpıyor. 32 yaşındaki Faslı yıldız Romain Saiss, bu sezon siyah beyazlı formayla toplamda 16 karşılaşmada tüm kulvarlarda forma giyme şansı yakalarken bir savunma oyuncusu olmasına rağmen bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistlik gol katkısında da bulunmayı başardı. Ayrıca Romain, Fas Milli Takım formasıyla da tam tamına 71 karşılaşmada forma giyme şansı bulurken bu maçlarda da 1 gollük bir katkıyla oynarken aynı zamanda da kaptanlık pazubandını elinde bulunduruyor.