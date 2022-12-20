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20 Aralık 2022 - 10:14

Romain Saiss'in sakatlığı hakkında şok açıklamalar

A Milli Takım'ın eski fizyoterapistlerinden Fedai Topal, Fas Milli Takımı'ndan Beşiktaş'a sakat dönecek Romain Saiss'in sakatlığı hakkında konuştu.

SPOR
20 Aralık 2022 - 10:14
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Romain Saiss'in sakatlığı hakkında şok açıklamalar


Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na Fas Milli Takımı damgasını vurdu. Hırvatistan, Kanada ve Belçika'nın yer aldığı gruptan lider olarak çıkan Fas, Son 16 Turu'nda İspanya'yı penaltılarla 3-0 devirdi.

Çeyrek finalde Portekiz'in rakibi olan Fas, Youssef En-Nesryri'nin attığı golle 1-0 kazanarak tarihte ilk kez yarı final oynayacak olan Afrika takımı ünvanını kazanmıştı.



Yarı finalde ise güçlü Fransa karşısında direnemeyen Fas, maçı 2-0 kaybetti.

saiss'ın sakatlığı hakkında açıklama geldi

Üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a yenilen Fas, turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Fas Milli Takımı'nda, Portekiz maçında Romain Saiss şoku yaşandı. Maçın 57. dakikasında sakatlanarak kenara gelen futbolcu, Fransa maçında ise sadece 21 dakika sahada kalabildi.

Romain Saiss'in sakatlığı ile ilgili A Milli Takım'ın eski fizyoterapistlerinden Fedai Topal açıklamalarda bulundu.

Faslı stoperin yarı final karşılaşmasında oynamasının kötü olduğunu aktaran Fedai Topal, oyuncunun net durumunun Türkiye'de ortaya çıkacağını söyledi.

Fransa maçında oynaması ile birlikte 3-4 hafta sürecek olan sakatlığın 6-8 haftaya çıkacağını iddia eden fizyoterapist, sağlık ekibinin oyuncuyu oynamaması konusunda uyarması gerektiğinin de altını çizdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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