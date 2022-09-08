Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu sellerine neden oldu! Tuna yazdı sevgilisi göz yaşlarına hakim olamadı







''İyi ki doğuşsun''







FOX TV ekranlarının geçen senenin popüler dizisi Mahkum yeni sezonu için ekranlara gelmeye hazırlanırken Fırat Bulut karakterine hayat veren Onur Tuna'nın özel hayatında ki inişler çıkışlar magazin gündemine yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandıran Tuna aşkı kendisi gibi oyuncu Yasemin Yazıcı'da buldu. Aradaki 12 yaşı sorun etmeyen çift dolu dizgin aşkları ile anılmaktadır. Bunun üzerine Onur Tuna'dan sevgilisinin doğum günü için güzel sözler geldi.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Onur Tuna'nın instagramında 2.8 milyon takipçisi bulunmaktadır. Onur Tuna ise, Yazıcı'ya verdiği bir pozunu yayınlayarak; aynı güzel oyuncu gibi kalp emojisi ekleyip, sevgilisini etiketlemişti. Tuna'nın kısa sürede 63 bine yakın beğeni ve 2 bine yakın yorum alan gönderisi, sosyal medyada gündemine damgasını vurdu.25 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Yazıcı geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlarken 12 yaş büyük sevgilisi Onur Tuna ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Onur Tuna sevgilisi Yazıcı ile çekildiği siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak "Güzel sevgilim. iyi ki… İyi ki doğmuşsun. sen hep yanımda, önümde ol" notunu düştü. Yazıcı ise bu paylaşım üzerine sessiz kalmayarak paylaşımı hikayesinde yayınlayarak ''Biraz duygusallaştım'' notunu düştü.