MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 13:19

Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu sellerine neden oldu! Tuna yazdı sevgilisi göz yaşlarına hakim olamadı

Mahkum dizisinde başrolde yer alan Onur Tuna ikinci sezonda sevenleri ile buluşmaya hazırlanırken sevgilisi Yasemin Yazıcı ile olan ilişkileri sosyal medya üzerinden duyurdu. Bunun üzerine Yazıcı'nın doğum günü için Tuna'nın yazdıkları okuyanları ağlattı. İşte, Onur Tuna'dan güzel sevgilisi Yazıcı'ya duygu dolu sözler

MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 13:19
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Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu sellerine neden oldu! Tuna yazdı sevgilisi göz yaşlarına hakim olamadı


FOX TV ekranlarının geçen senenin popüler dizisi Mahkum yeni sezonu için ekranlara gelmeye hazırlanırken Fırat Bulut karakterine hayat veren Onur Tuna'nın özel hayatında ki inişler çıkışlar magazin gündemine yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandıran Tuna aşkı kendisi gibi oyuncu Yasemin Yazıcı'da buldu. Aradaki 12 yaşı sorun etmeyen çift dolu dizgin aşkları ile anılmaktadır. Bunun üzerine Onur Tuna'dan sevgilisinin doğum günü için güzel sözler geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Onur Tuna'nın instagramında 2.8 milyon takipçisi bulunmaktadır. Onur Tuna ise, Yazıcı'ya verdiği bir pozunu yayınlayarak; aynı güzel oyuncu gibi kalp emojisi ekleyip, sevgilisini etiketlemişti. Tuna'nın kısa sürede 63 bine yakın beğeni ve 2 bine yakın yorum alan gönderisi, sosyal medyada gündemine damgasını vurdu.

''İyi ki doğuşsun''



 25 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Yazıcı geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlarken 12 yaş büyük sevgilisi Onur Tuna ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Onur Tuna sevgilisi Yazıcı ile çekildiği siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak "Güzel sevgilim. iyi ki… İyi ki doğmuşsun. sen hep yanımda, önümde ol" notunu düştü. Yazıcı ise bu paylaşım üzerine sessiz kalmayarak paylaşımı hikayesinde yayınlayarak ''Biraz duygusallaştım'' notunu düştü.

Onur Tuna sevgilisi 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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