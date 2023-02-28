Römork Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Römorklar motorsuzdur ancak motorlu araçların arkasına monte edilmesiyle birlikte araçların yük taşıma kapasitesini büyük ölçüde arttıran, araçlarda iç hacimde yetersizlik yaşanılan durumlarda ilave depo alanı oluşturan; inşaat ve yapı sektöründen tarım sektörüne, lojistik sektöründen seyahat tutkunlarına, ihtiyaç duyulduğu an mobil bir mekan (ofis, ev, yemek yeme alanı ve benzeri) olabilen hemen her yerde kullanılabilen römorklar ağırlıklarına göre farklılık gösterirler.

O sınıfı römorklar (motorlu bir araç tarafından çekilen genellikle yarı römork olan römorklar), O1 sınıfı (yük ağırlığı 750 kilogramı geçmeyen) römorklar, O2 sınıfı (yük ağırlığı 750 kilogram ile 3.5 ton arasında değişiklik gösteren) römorklar, O3 sınıfı (yük ağırlığı 3.5 ton ile 10 ton arasında değişen) römorklar ve O4 sınıfı (yük ağırlığı 10 ton ve üstünde olan) römorklar olarak ağırlıklarına göre beşe ayrılan römorkların kullanıldığı alan yelpazesinin oldukça geniş olması pazarı hareketlendiren bir durum olmakla birlikte ilk defa römork alacaklarda veya uzun süredir yenilemediği römorkunda yeniliğe gitmek isteyenlerde belli başlı soruların sorulmasına neden olur. Bu soruların başını ise römork fiyatlarına etki eden faktörler çekmektedir. Satılık römork fiyatları nelere göre değişmektedir? Hepsi listemizde yer almaktadır.

Römork fiyatlarını en başta etkileyen unsur modelleridir. Taşınılacak yüke ve bu yükün ağırlığına göre römork fiyatları da artmakta ya da azalmaktadır. Diğer bir unsur ise yeni ya da nispeten kullanılmış olup olmaması römork fiyatlarını etkiler. Ekipmanların (şase vesaire) üretim teknolojisinde kat ettiği yol da römork fiyatlarını yükseltir/azaltır.

Römorkunuzu satın alırken alınacak römorku üreten firmanın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan TİP Onayı alıp almadığını muhakkak kontrol ediniz. Bu belgenin zorunlu olduğunu unutmayınız. https://autoline.com.tr/ üzerinden onaylı ve bütçenize uygun römorkları bulabilirsiniz.