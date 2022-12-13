SPOR
13 Aralık 2022 - 22:04

Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi

Dünya futbol tarihinin bir dönemine damga vuran Ronaldinho ile teknik direktör Fatih Terim, Katar'da buluştu. Sosyal medyaya düşen fotoğraflar büyük ses getirdi.

SPOR
13 Aralık 2022 - 22:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi


Dünya futboluna bir dönem damga vuran Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho ile Türkiye'nin başarılı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim buluştu.

2022 Dünya Kupası'nın organize edildiği Katar'da buluşan ikili bir restoranda bir araya geldi. Burada sıkı bir muhabbete dalan Ronaldinho ile Terim fotoğraf çekilmeyi unutmadı.



Tecrübeli teknik adam bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözleri söyledi: "Dünya Kupası'nda eski dostlar, tanıdık simalar görmek ve sohbet etmek çok güzel bir duygu. Burada olmak ve böyle güzel insanlarla bir araya gelmek çok güzeli..."

Fatih Terim'in sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Ronaldinho ile bir araya gelmiş olması sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük bir ilgi uyandırdı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Sakatlardan muzdarip olan Fenerbahçe Beko, Olimpiakos karşısında dağıldı...
Sakatlardan muzdarip olan Fenerbahçe Beko, Olimpiakos karşısında dağıldı...
EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor rüzgarı esmeye devam ediyor...
EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor rüzgarı esmeye devam ediyor...
Ünlü yönetmen ve genç oyuncunun aşkı bitti
Ünlü yönetmen ve genç oyuncunun aşkı bitti
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a...
GABAR’dan petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı
GABAR’dan petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi
Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi
Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi
Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalacak
Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Sakatlığı nedeniyle formasına...
Ömer dizisine bomba bir oyuncu daha katıldı
Ömer dizisine bomba bir oyuncu daha katıldı
Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti
Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti
Ebru Şahin imajını değiştirdi her gören aynı benzetmeyi yaptı
Ebru Şahin imajını değiştirdi her gören aynı benzetmeyi yaptı
Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı
Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı
Galatasaray Lazio mağlubiyetiyle alarm verdi
Galatasaray Lazio mağlubiyetiyle alarm verdi
Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından zehir zemberek açıklamalar! Yeni programın sunuculuğu ilk bana teklif edildi dedi
Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından zehir zemberek açıklamalar!...
Romain Saiss, Beşiktaşlı yetkililere durumu hakkında bilgi verdi
Romain Saiss, Beşiktaşlı yetkililere durumu hakkında bilgi verdi