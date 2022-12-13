Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi













Dünya futboluna bir dönem damga vuran Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho ile Türkiye'nin başarılı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim buluştu. 2022 Dünya Kupası'nın organize edildiği Katar'da buluşan ikili bir restoranda bir araya geldi. Burada sıkı bir muhabbete dalan Ronaldinho ile Terim fotoğraf çekilmeyi unutmadı.Tecrübeli teknik adam bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözleri söyledi: "Dünya Kupası'nda eski dostlar, tanıdık simalar görmek ve sohbet etmek çok güzel bir duygu. Burada olmak ve böyle güzel insanlarla bir araya gelmek çok güzeli..." Fatih Terim'in sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Ronaldinho ile bir araya gelmiş olması sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük bir ilgi uyandırdı.