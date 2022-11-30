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30 Kasım 2022 - 13:22

Ronaldo'dan rekor kıran anlaşma! Yıllık tam 173 milyon sterlin alacak!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşan Ronaldo'nun yıllık 173 milyon sterlinlik sözleşmeyi prensipte kabul ettiği, imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

SPOR
30 Kasım 2022 - 13:22
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Ronaldo'dan rekor kıran anlaşma! Yıllık tam 173 milyon sterlin alacak!


Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın önde gelen kulüplerden istediği tekliflerin gelmemesi üzerine rotasını yüksek kazanç elde edebileceği kulüplerin teklifini değerlendirmeye yönelttiği ve Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla gerçekleşirse 'futbol tarihindeki en büyük sözleşme olacak olan yıllık 173 milyon sterlinlik sözleşmeyi prensipte kabul ettiği, imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

RONALDO

SON ANLAŞMASINDA REKOR KIRMIŞ OLACAK



37 yaşındaki süperstar kariyerinin son yıllarına gelmişken bu şekilde bir anlaşmayla önemli bir kazancı cebine koymuş olacak.

En son olarak Bayern Munih'in Ronaldo'nun planlarında olmadığını açıklamasından sonra bu kararı verdiğini yakın çevresine ileten Ronaldo gerçekleştirdiği bu anlaşmayla futbol tarihinde görülmemiş bir rekora imza atmış olacak.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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