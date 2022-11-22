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22 Kasım 2022 - 20:58

Ronaldo için bir devir bitti! Manchester United yıldız isimle yollarını ayırdı

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yaptıkları sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

SPOR
22 Kasım 2022 - 20:58
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Ronaldo için bir devir bitti! Manchester United yıldız isimle yollarını ayırdı


İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ettiğini açıkladı.

Portekizli yıldızın Dünya Kupası henüz başlamadan yayınlamış olduğu bir röportajında söylediği ifadeler ve yaptığı açıklamalar Manchester United tarafından kabul edilmemişti. Takımın teknik hocası Erik Ten Hag hakkında eleştiriler yapan Ronaldo, Manchester United’da istenmeyen bir oyuncu olduğunu söylemişti.



RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Cristiano Ronaldo'nun akibetinin ne olacağı merak konusuyken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Cristiano Ronaldo ile yaptıkları sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtilen açıklamada yıldız oyuncuya takıma vermiş olduğu katkılarından dolayı da teşekkür edildi.

RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası için Katar'da bulunan Ronaldo, yaptığı açıklamada, "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerden sonra karşılıklı olarak sözleşmemizi erken feshetme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Manchester United’ı ve taraftarları çok sevdiğinden bahseden efsanevi futbolcu Ronaldu, bunun asla değişmeyeceğini vurguladı ve kendisinin meydan okumak için doğru zamanda olduğunu ifade etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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