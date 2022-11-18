Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı, neden istenmiyor?

Cristiano Ronaldo'nun İngiliz basınına konuşmasıyla birlikte yer yerinden oynadı. Portekizli futbolcu röportajında kulübü ve teknik direktörü sert sözlerle eleştirirken Manchester United'dan yaptırım kararı geldi. Cristiano Ronaldo'nun ne söylediği merak ediliyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…
RONALDE NE YAPTI?Cristiano Ronaldo röportajında Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini dile getirdi. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum ifadelerini kullanan Ronaldo, onların da kendisine saygı duymadığını aktardı. Kendisine saygı göstermeyen birisine saygı göstermeyeceğini sert bir şekilde ifade eden Ronaldo,çok üzerime geldiler dedi. Kendisini sürekli ayrılması için zorlandıklarını ifade eden Ronaldo, kötü gidişatın sorumlusunun da kendisi gibi gösterilmeye çalışıldığını aktardı. Ronaldo, “Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."şeklinde konuştu.
CRİSTİANO RONALDO CEZA MI OLACAK?
MetroSport'ta yer alan haber doğrultusunda Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları ile birlikte Manchester United yönetiminin Portekizli yıldıza 1milyon pound üzerinde ceza vereceği söylendi.