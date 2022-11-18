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18 Kasım 2022 - 17:28

Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı, neden istenmiyor?

Cristiano Ronaldo'nun verdiği son röportaj ortalığı karıştırdı. İngiliz basınına konuşan Ronaldo'nun sözleri dikkat çekerken kulüp tarafından istenmediği düşündürmeye başladı. Manchester United, Cristiano Ronaldo için yaptırım kararı aldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

SPOR
18 Kasım 2022 - 17:28
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Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı, neden istenmiyor?


Cristiano Ronaldo'nun İngiliz basınına konuşmasıyla birlikte yer yerinden oynadı. Portekizli futbolcu röportajında kulübü ve teknik direktörü sert sözlerle eleştirirken Manchester United'dan yaptırım kararı geldi. Cristiano Ronaldo'nun ne söylediği merak ediliyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

RONALDE NE YAPTI?

Cristiano Ronaldo röportajında Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini dile getirdi. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum ifadelerini kullanan Ronaldo, onların da kendisine saygı duymadığını aktardı. Kendisine saygı göstermeyen birisine saygı göstermeyeceğini sert bir şekilde ifade eden Ronaldo,çok üzerime geldiler dedi. Kendisini sürekli ayrılması için zorlandıklarını ifade eden Ronaldo, kötü gidişatın sorumlusunun da kendisi gibi gösterilmeye çalışıldığını aktardı. Ronaldo, “Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."şeklinde konuştu.

Ronaldo Fernandes el sıkışması

CRİSTİANO RONALDO CEZA MI OLACAK?



MetroSport'ta yer alan haber doğrultusunda Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları ile birlikte Manchester United yönetiminin Portekizli yıldıza 1milyon pound üzerinde ceza vereceği söylendi.

CRİSTİANO RONALDO'YA TEPKİ ALDI

Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportaj sonrasında hem takım arkadaşları hem de taraftarlar Ronaldo'ya tepki aldı. Portekizli yıldız futbolcunun artık takımda istenmediği söylenirken takım arkadaşlarının da sırt çevirdiği dünya basınının gündeminde yer alıyor. Yetenekli futbolcunun kendisine nasıl bir yol çizeceği ise merak ediliyor.

Röportajın üzerine ünlü futbolcu Manchester United takım arkadaşı Bruno Fernandes ile takım kampında bir araya geldi. Dünya Kupası maçları için bir araya gelen takımda Fernandes’in Ronaldo'nun eline isteksiz bir şekilde sıkması ise gündeme bomba gibi düştü. Bu hareket karşısında Ronaldo şaşkınlığına engel olamazken görüntülerde sosyal medya gündeminde yer aldı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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