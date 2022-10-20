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20 Ekim 2022 - 23:08

Ronaldo'nun Tottenham maçındaki taşkınlığı kadro dışı bıraktırdı!

Manchester United, başarılı oyuncusu Ronaldo için herkesi şaşırtan bir karar aldı. Tottenham maçı henüz bitmeden sahadan ayrılan Ronaldo ile ilgili karar, Manchester United'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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20 Ekim 2022 - 23:08
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Ronaldo'nun Tottenham maçındaki taşkınlığı kadro dışı bıraktırdı!


İngiltere Premier Lig'inin en güçlü ekiplerinden birisi olan Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında Cristiano Ronaldo'nun kadro dışında bırakıldığını duyurdu.

Sezon başaldığından beri takımdan ayrılmak isteyen fakat Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takımın talip olmadığından dolayı mecburen Manchester United'da kalmak zorunda kalan Cristiano Ronaldo, dün Tottenham'a karşı oynadıkları müsabakada isyan etti.



Ronaldo kadro dışı

Portekizli oyuncu, takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile bir türlü anlaşma sağlayamadı ve Tottenham ile oynanan karşılaşmanın son anlarında sahadan ayrıldı ve direkt olarak soyunma oasının yolunu tuttu. Maçın ardından bir açıklama yapan teknik hoca, bu konuyla yarın ilgileneceğini belirterek '!Şimdi zaferi kutlayacağız.' diye konuştu.

RONALDO CHELSEA MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLMEDİ

Manchester United'ın resmi açıklamasında "Cristiano Ronaldo, Cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosunda olmayacak. Ayrıca tüm ekip bu maça hazırlanmaya odaklanmış durumda." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmeler sonrasında başarılı futbolcu Ronaldo'nun Ocak ayı içinde takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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