Ronaldo'nun Tottenham maçındaki taşkınlığı kadro dışı bıraktırdı!













RONALDO CHELSEA MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLMEDİ

İngiltere Premier Lig'inin en güçlü ekiplerinden birisi olan Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında Cristiano Ronaldo'nun kadro dışında bırakıldığını duyurdu. Sezon başaldığından beri takımdan ayrılmak isteyen fakat Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takımın talip olmadığından dolayı mecburen Manchester United'da kalmak zorunda kalan Cristiano Ronaldo, dün Tottenham'a karşı oynadıkları müsabakada isyan etti.Portekizli oyuncu, takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile bir türlü anlaşma sağlayamadı ve Tottenham ile oynanan karşılaşmanın son anlarında sahadan ayrıldı ve direkt olarak soyunma oasının yolunu tuttu. Maçın ardından bir açıklama yapan teknik hoca, bu konuyla yarın ilgileneceğini belirterek '!Şimdi zaferi kutlayacağız.' diye konuştu.Manchester United'ın resmi açıklamasında "Cristiano Ronaldo, Cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosunda olmayacak. Ayrıca tüm ekip bu maça hazırlanmaya odaklanmış durumda." ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeler sonrasında başarılı futbolcu Ronaldo'nun Ocak ayı içinde takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.