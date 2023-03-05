Ronaldo'nun yardım dolu uçağı afet bölgesine gitti!













RONALDO ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU!

YARDIM DOLU UÇAK GÖNDERDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından dünyanın dört bir yanından yardım malzemeleri gelirken, futbol dünyasında yer alan çok sayıda isim depremzedelerin yardımına koştu. Yardım gecesinin yayınına birçok ünlü desteklerini göstermek için katılırken, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi PSG forması giyerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı."Türkiye ve Suriye.. Kalbim onlarla" diye açıklamada bulunan Messi, depremden etkilenen çocuklara ve ailelere UNICEF aracılığı ile 3,5 milyon Euro bağışta bulundu.Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun deprem sonrasında depremzedeleri destekleyip desteklemediği çok tartışıldı, hatta Ronaldo, bazı çevreler tarafından eleştirildi.İngiltere'deki ana kaynaklardan Daily Mail'in haberine göre Türk futbolseverlerin tepkisi üzerine Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası oluşan görüntüden ağır etkilenen Ronaldo'nun depremden etkilenen insanlara yardım uçağı gönderdiği bildirildi.Ayrıca depremzedeler için; Çadır, gıda paketi, yastık, battaniyenin yanı sıra bebek maması, süt ve tıbbi malzeme bağışında bulunduğu da düşünülüyor.