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05 Mart 2023 - 17:15

Ronaldo'nun yardım dolu uçağı afet bölgesine gitti!

Suudi Arabistan ekibinden Al Nasr'a geçtiğimiz günlerde katılan Cristiano Ronaldo, ülkeyi vuran ve 11 şehri ve Suriye'yi etkileyen depremin ardından sessiz kalması eleştirildi. Ronaldo, bu sessizliği bozdu ve yardım dolu uçağını afet bölgesine gönderdi.

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05 Mart 2023 - 17:15
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Ronaldo'nun yardım dolu uçağı afet bölgesine gitti!


Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından dünyanın dört bir yanından yardım malzemeleri gelirken, futbol dünyasında yer alan çok sayıda isim depremzedelerin yardımına koştu. Yardım gecesinin yayınına birçok ünlü desteklerini göstermek için katılırken, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi PSG forması giyerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Lionel Messi



"Türkiye ve Suriye.. Kalbim onlarla" diye açıklamada bulunan Messi, depremden etkilenen çocuklara ve ailelere UNICEF aracılığı ile 3,5 milyon Euro bağışta bulundu.

RONALDO ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU!

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun deprem sonrasında depremzedeleri destekleyip desteklemediği çok tartışıldı, hatta Ronaldo, bazı çevreler tarafından eleştirildi.

Cristiano Ronaldo

YARDIM DOLU UÇAK GÖNDERDİ

İngiltere'deki ana kaynaklardan Daily Mail'in haberine göre Türk futbolseverlerin tepkisi üzerine Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası oluşan görüntüden ağır etkilenen Ronaldo'nun depremden etkilenen insanlara yardım uçağı gönderdiği bildirildi.

Cristiano Ronaldo

Ayrıca depremzedeler için; Çadır, gıda paketi, yastık, battaniyenin yanı sıra bebek maması, süt ve tıbbi malzeme bağışında bulunduğu da düşünülüyor.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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