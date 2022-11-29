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29 Kasım 2022 - 15:04

Ronaldo'nun yerine Osimhen iddiası

Manchester United'ın Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

SPOR
29 Kasım 2022 - 15:04
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Ronaldo'nun yerine Osimhen iddiası


 Cristiano Ronaldo'nun yerine boşluğunu büyük bir yıldızla doldurmayı hedefleyen Manchester Unite ile ilgili ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Manchester United, Ronaldo'nun ikonik 7 numaralı formasını devralabilecek kaliteli bir forvetle anlaşmak için görüşmeler yaptığı iddia edildi.



 

ronaldonun yerine osimhen

OSIMHEN - MAN UTD GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Manchester United'ın Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Kırmızı Şeytanlar, Cristiano Ronaldo'nun geçen hafta kulüpten ayrılmasıyla birlikte yeni bir santraforla sözleşme imzalama arayışlarını hızlandırdı. Portekizli tecrübeli oyuncu bu sezon düzenli olarak forma giyememiş olsa da, takımdan ayrılması Erik ten Hag'a doldurması gereken büyük bir boşluk bıraktı.

Sezonu ilk dörtte tamamlama hedefiyle yola çıkan Kırmızı Şeytanlar bu uğurda Cody Gakpo ile anlaşmış durumda.Şimdi ise golcü hattında Osimhen'i alarak atak gücünü yükseltmeyi hedefliyorlar.

Nijeryalı oyuncu kariyeri boyunca neredeyse her iki maçta bir gol atarak Avrupa futbolunun en çok aranan yıldızlarından biri oldu. Bu rekor, bu sezon Serie A lideri Napoli formasıyla 14 maçta attığı 10 golü de içeriyor.

Napoli'nin yıldız oyuncusunu Ocak ayında satmak gibi bir niyeti yok iddialara göre yaz aylarında rekor bir ücretle transferi için izin vermeyi planlıyorlar.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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