Ronaldo'ya ilk resmi teklif geldi!













Nani ile yeniden bir araya gelebilir!

Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak için ilk onaylanmış transfer teklifini aldı Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncu Ronaldo, Avusturalya A-League patronu Danny Townsend'in, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e teklif götürüldüğünü doğrulamasıyla Ronaldo'ya ilk resmi teklif gelmiş oldu.Ronaldo'nun United'daki ikinci dönemi, verdiği röportajda yaşadığı olumsuzlukları konuşmaya karar vermesi, United'ı "ihanetle" suçlaması, menajer Erik ten Hag'e asla saygı duymayacağında ısrar etmesi ve bazı eski oyunculara hakaret etmesinin ardından sona ermiş gibi görünüyor.37 yaşındaki oyuncu şu anda Portekiz ile Dünya Kupası kampında ancak Townsend'in istediği olursa yeni yılda Avustralya'nın yolunu tutabilir.Townsend, News Corp tarafından yayınlanan yorumlarında "(Ronaldo) Manchester United'da hiç sevgi ve saygı görmediğini söyledi ama biz ona Avustralya'da kesinlikle bolca sevgi ve saygı göstereceğiz" dedi. "Diğer tekliflerle finansal olarak rekabet edemeyebiliriz ama başka şekillerde rekabet edebiliriz." eklemesini de yaptı.Ronaldo, eğer teklifi kabul ederse bu sezon A-League kulübü Melbourne Victory'ye katılan eski United ve Portekizli takım arkadaşı Nani'yle yeniden bir araya gelmiş olacak.Kulübünde oldukça mutsuz olan Ronaldo'nun bu teklife nasıl yanıt vereceği büyük merak konusu.