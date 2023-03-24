RTÜK bu 4 kanala ceza yağdırdı! İçlerinde Ali Sunal da var... Gerekçeler ise herkesi şoke etti!







RTÜK O KANALA CEZA YAĞDIRDI





İŞTE DİĞER CEZA ALAN KANALLAR







RTÜK, 4 kanala birden cezalar yağdırdı. Bunlar arasında küfür, şiddet sahneleri, terör suçundan yargılanan kişilere övgü gibi cezalar içeriyor. İşte o kanallar...Bugün gerçekleştirilen toplantıda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), izleme raporlarını değerlendirdi. Toplantıda Halk TV'de yayınlanan bir programda sunucunun, terör suçundan hüküm giymiş ve cezaevinde bulunan kişilere övgü dolu sözler sarf etmesi ve bu kişileri özgürlük savunucusu olarak nitelendirmesi, yayıncılık ilkelerine aykırı olarak değerlendirildi. Bu nedenle kanala 5 kez yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi. Ayrıca kanalın başka bir programı da yayın ihlali nedeniyle para cezası aldı.Bugün yapılan toplantıda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli kanalların yayınlarına ilişkin izleme raporlarını değerlendirdi. RTÜK, Show TV'nin yayımladığı bir dizide yer alan kadına yönelik şiddet sahneleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi. Ayrıca, Tele1 kanalında yayınlanan bir programda sunucunun kullanmış olduğu ifadelerin, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde olduğu gerekçesiyle kanala idari para cezası verildi. RTÜK ayrıca, FOX TV'nin gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği, Habertürk TV'de yayında küfür kullanıldığı gerekçesiyle bu kanallara da idari para cezası uyguladı.