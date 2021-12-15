RTÜK, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programının cezasını kesti!













Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından başlatılan incelemelerde küfür ve argo ifadeler kullanılan Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programında dolayı programın yayınlandığı dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası uygulama kararı aldı. Kararda ayrıca katalogdan çıkarma müeyyidesi de uygulandı.RTÜK'ten söz konusu karar ilişkin yapılan yazılı açıklamada kamuoyunda son günlerde tartışılan ve halkın büyük çoğunluğunun tepkilerini alan Exxen'in 'Konuşanlar' programının kurul üyeleri tarafından ele alındığı ve program sürecinde mizahı aşan galiz ifadeler yer aldığının tespit edildiği belirtildi. Herhangi bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bu programda kullanılmasının tespiti sonrası cinsiyetçi unsurların çok fazla olduğu gözlemlenen küfür ve argo ifadelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine karşı bir aykırılık yapıldığı kanaatine varıldığı aktarıldı.Hüküm ihlali gerçekleştiren dijital yayın platformu Exxen'e bu konuda idari para cezası uygulandığının belirtildiği karar açıklamasında ayrıca katalogdan çıkarma müeyyidesinin de uyguladığı aktarıldı.