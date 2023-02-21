RTÜK; 'TELE1, HalkTv, FOX, Habertürk’e ceza için bir araya geliyor!







"CEZALAR İLE GERÇEĞİ SAKLAYABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR"







Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler Türkiye'yi derinde etkilerken ana akım medyanın ana odağı depremleri yayınlamaktı. Televizyonlar normal yayınlarını durdurdu ve depremleri yayınlamaya başladı. Afet bölgesinden en son haberlerin paylaşıldığı kanallar olan TELE1, HalkTv, FOX ve Habertürk'e RTÜK tarafından ceza kesileceği öğrenildi. RTÜK Üst Kurul üyesi Okan Konuralp bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, yarın konu ile ilgili kurulun toplanacağını duyurdu.Okan Konuralp'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şöyle: "RTÜK, deprem yayınlarından dolayı 'TELE1, HalkTv, FOX, Habertürk'ün cezası' gündemiyle yarın bir toplantı düzenleyecek. Ancak sadece deprem değil, beceriksizlik ve kibir de onbinlerce vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Olası yaptırımlarla sorumlu oldukları gerçeğini gizleyebileceklerini sanıyorlar. “HİÇBİR CEZA ÇARESİZLİĞİ UNUTTURMAZ” Kurtarılmayı bekleyen ölülerin ve sevdiklerinin çaresizliğini hiçbir ceza unutturamaz! Vatandaşlarımız telef oldu; Hiçbir ceza gerçeği gizleyemez ama yıkılan şehirler, kimsesiz çocuklar, milyonlarca evsiz gözümüzün önünde yatıyor!"