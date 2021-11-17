MEDYA
17 Kasım 2021 - 19:27

RTÜK 'Üç Kuruş' dizisine ceza yağdırdı!

Show TV'nin sevilen dizilerinden bir olan 'Üç Kuruş' yapılan şikayetler üzerine RTÜK'ün gündemindeydi. Dizide ye alan bazı sahneler için yapılan şikayetleri değerlendiren kurul, dizinin idari para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

MEDYA
17 Kasım 2021 - 19:27
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RTÜK 'Üç Kuruş' dizisine ceza yağdırdı!
İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile birlikte Roman Dernekleri Federasyonu, Show TV'de yayınlanan "Üç Kuruş" isimli dizi hakkında bir şikayet dilekçesi hazırlamış ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) iletmişlerdi. Kurul üyeleri yapılan şikayeti dikkate alarak diziyi gündemine alarak incelemeye başladı.




Dizide yayınlanan bazı sahnelerin roman vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmasını değerlendiren kurul, dizideki argo sözcüklerin kullanımına olan yoğunluğa, kavga görüntülerinin sıklığına ve özellikle kadınları aşağılayan ve güçsüz gösteren sahnelere yoğunlaştı.


Bu kapsamda söz konusu durumların yasa ihlali yapılması olarak değerlendiren Üst Kurul, yayıncı kuruluş olan Show TV'ye ağır idari para cezası verilmesine karar verdi.

 
# rtük# üç kuruş dizisi# show tv# ceza
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