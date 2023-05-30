GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 16:28

RTÜK, YSK yayın yasaklarına uymayan 5 kanal için kolları sıvadı!

RTÜK, YSK'nın yayın yönetmeliğine uymayan ve seçim sürecinde yayınlarına devam eden 5 kanal hakkında işlem başlattı.

GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 16:28
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RTÜK, YSK yayın yasaklarına uymayan 5 kanal için kolları sıvadı!
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim sürecinde yayın kurallarını ihlal edenler ve YSK'nın yayın yasağına uymayan kanallar hakkında soruşturma başlattı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim günü yayınlara ilişkin olarak, "Halk TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH haber ve Sözcü TV'de de insanları aşağılayıcı ve suç işlemeye yönelik konuşmalar içerdiği tespit edilmiştir. Bu ksapmda, söz konusu kanallar hakkında inceleme başlatılmıştır." şeklinde ifadeler kullanıldı.

RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



"Milli iradenin dile getirildiği seçim günü akşamı programcılardan Çiğdem Toker'in yaptığı açıklamayla 'demokrasi sandıklarda yok' denildi ve programın tamamı Uzmanlarımız tarafından raporlanmaya başlandı. Yine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkın yoğun şikayetleri üzerine HALK TV, TELE 1, KRT'nin yanı sıra TV 5, FLASH HABER ile Sözcü TV'ye de halkı küçük düşürücü konuşmalar içeren soruşturmalar açıldı."

RTÜK AÇIKLAMASININ TAM METNİ

RTÜK, YSK yayın yasaklarına uymayan 5 kanal için kolları sıvadı

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