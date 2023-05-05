Ruanda'da sel felaketi: 136 ölüm

Sağanak yağışın iki buçuk haftadır kesintisiz sürdüğü kırsal bölgede, ölü sayısı üç haneli rakamlara ulaşmış durumda. Felaketin en kötü vurduğu noktalardan olan Rubavu eyaletinde, sele kapılan onlarca kişiden haber alınamıyor. Su seviyesinin yer yer diz boyunu aşması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlar altında yürütülüyor.
Yaşanan su baskınları nedeniyle kullanılamaz hale gelen evlerin sayısı ise 7 binin üzerinde. Ruanda Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na göre, iki haftadır devam eden selden etkilenenlerin sayısı 50 bine yaklaşmış durumda... Uzmanlar, mevsimsel yağışların önümüzdeki haftalarda da süreceği uyarısında bulunuyor.