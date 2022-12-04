Kim Kimdir
04 Aralık 2022 - 15:06

Rubaileriyle dünyayı etkileyen şair Ömer Hayyam

Dünyanın dâhisi olarak adlandırılan Ömer Hayyam’ın 13 rubaisini sizler için derledik. Keyifli okumalar…

Kim Kimdir
04 Aralık 2022 - 15:06
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Rubaileriyle dünyayı etkileyen şair Ömer Hayyam


Ömer Hayyam ismiyle bilinen tam ismi Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer ibni İbrahim Nişaburi olan Hayyam, Selçuklu İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Nisabur’da doğmuş 18 Mayıs 1048 – 4 Aralık 1131 tarihleri arasında yaşamış, Pers polimat, matematikçi, astronom, tarihçi, filozof ve şairdir.

Koniklerin kesişimiyle geometrik çözümler sağladığı kübik denklemlerin sınıflandırılması ve çözümü konusundaki çalışmaları ile matematik alanın da bilinirlik kazanan Hayyam, bir gökbilimci olarak da Celali takvimini tasarlamıştır.



Kendine özgün rubaileri ile bilinen Ömer Hayyam, şair kimliği ile de günümüzü kadar popülerliğini yaşatmaktadır. Dünyanın dâhisi olarak isimlendirilen Hayyam’ın 15 rubaisini sizler için derledik.

Ömer Hayyam Rubaileri

Ölüm

Yaşamanın sırlarını bileydin

Ölümün sırlarını da çözerdin;

Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok:

Yarın, akılsız, neyi bileceksin?

Lale

Bülbül ötmeğe başlayınca bahçemizde;

Bir lale gibi açsın şarap elimizde;

Elde kadehle öldü diyecekler bir gün,

Ko desin cahil herifler, ne umrumuzda.

Cehennem

Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim;

Ceyhun nehri kanlı göz yaşımızdır bizim;

Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler,

Cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim.

Günah

Var mı dünyada günah işlemeyen söyle:

Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle;

Bana kötü deyip kötülük edeceksen,

Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.

Felek

Felek ne cömert ne aşağılık insanlara!

Han hamam, dolap değirmen, hep onlara.

Kendini satmayan adama ekmek yok:

Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya!

Zaman

Ey zaman, bilmez misin ettiğin kötülükleri?

Sana düşer azapların, tövbelerin beteri.

Alçakları besler, yoksulları ezer durursun:

Ya bunak bir ihtiyarsın, ya da eşeğin biri.

Ömer Hayyam

Tanrı

İçin temiz olmadıktan sonra

Hacı hoca olmuşsun, kaç para!

Hırka, tespih, post, seccade güzel;

Ama Tanrı kanar mı bunlara?

Umut

Ey özünün sırlarına akıl ermeyen;

Suçumuza, duamıza önem vermeyen;

Günahtan sarhoştum, ama dilekten ayık;

Umudumu rahmetine bağlamışım ben.

Keyif

Ha Belh’te ölmüşsün, ha Bağdat’ta hepsi bir;

Kadeh doldu mu, acı da olsa içilir.

Keyfine bak; çok aylar doğmuş batmış sensiz;

Sensiz daha çok ayların on dördü gelir.

Pergel

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz:

İki başımız var, bir tek bedenimiz.

Ne kadar dönersem döneyim çevrende:

Er geç baş başa verecek değil miyiz?

Kötü

Öldürmek de, yaşatmak da senin işin;

Bu dünyayı gönlünce düzenleyen sensin.

Ben kötüyüm diyelim, kimde kabahat?

Beni böyle yaratan sen değil misin?

İyilik

En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen;

İyilik seven kötülük edemez zaten.

Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur:

Düşmanınsa dostun olur, iyilik edersen.

Şarap

Baharlar yazlar geçer sonbahar gelir;

Ömrümün yaprakları dökülür bir bir;

Şarap iç, gam yeme, bak ne demiş bilge:

Dünya dertleri zehir, şarap panzehir.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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