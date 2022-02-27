Rus ajansları Ukrayna savaşının ne zaman biteceğini açıkladı!

Tüm dünya Rusya Lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaşın ne zaman biteceğini merakla beklerken rus basını savaşın sonlanacağı tarih bilgisini son dakika olarak duyurdu.
Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşla ilgili analist görüşleri çalışması başlatan Moskovskiy Komsomolets gazetesi, işgalin 5 gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tahmin yayınladı. Gazeteye bir röportaj veren Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğu, merkez ve güney bölgelerini ele geçirdikten sonra Moldova'nın Rusya yanlısı özerk Pridnyrster bölgesine kadar da ayrı bir koridor oluşturma planının olduğunu söyledi.
Abzalov'un bu açıklamaları ise Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkeye dönüştürme planının olduğu kanaatini getirdi.
Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşla ilgili analist görüşleri çalışması başlatan Moskovskiy Komsomolets gazetesi, işgalin 5 gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tahmin yayınladı. Gazeteye bir röportaj veren Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğu, merkez ve güney bölgelerini ele geçirdikten sonra Moldova'nın Rusya yanlısı özerk Pridnyrster bölgesine kadar da ayrı bir koridor oluşturma planının olduğunu söyledi.
Abzalov'un bu açıklamaları ise Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkeye dönüştürme planının olduğu kanaatini getirdi.